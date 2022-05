Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut boucler une opération XXL avec Griezmann !

Publié le 13 mai 2022 à 10h00 par Amadou Diawara

Après avoir manqué sa chance pour Alvaro Morata cet hiver, le FC Barcelone n'aurait pas renoncé à l'idée de le recruter. Dans cette optique, Mateu Alemany aurait rencontré la direction de l'Atlético de Madrid et aurait évoqué un échange avec Antoine Griezmann.

Pour renforcer son attaque cet hiver, Xavi aurait pensé à recruter Alvaro Morata. Toutefois, le coach du Barça n'aurait pas réussi à boucler cette opération D'où la signature de Pierre-Emerick Aubameyang dans les ultimes instants du dernier mercato. Malgré cet échec avec Alvaro Morata, Xavi n'aurait pas jeté l'éponge et aimerait toujours s'offrir ses services. D'ailleurs, il aurait mandaté Mateu Alemany pour qu'il relance la machine sur ce dossier.

Le transfert d'Alvaro Morata débloqué par Antoine Griezmann ?