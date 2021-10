Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Xavi sur son avenir !

Publié le 9 octobre 2021 à 20h00 par A.D. mis à jour le 9 octobre 2021 à 20h07

En grande difficulté avec le FC Barcelone depuis le début de la saison, Ronald Koeman aurait pu être évincé par Joan Laporta. Toutefois, le président catalan a finalement décidé de laisser plus de temps à son entraineur pour inverser la tendance. Alors que son nom a été lié au Barça pour prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi a fait passer un message clair sur son avenir.

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone enchaine les contre-performances. Une situation qui aurait pu couter la tête de Ronald Koeman. En effet, Joan Laporta aurait réfléchi à licencier son entraineur et aurait même sondé le marché pour lui dénicher un successeur. Toutefois, le président du Barça a finalement préféré conforter Ronald Koeman dans son rôle et lui laisser plus de temps pour renverser la vapeur.

«Je ne sais pas où mon avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les possibilités»