Mercato - Barcelone : Joan Laporta passe à la vitesse supérieure pour cette priorité !

Publié le 19 mars 2022 à 14h00 par B.C.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le FC Barcelone s’active afin de mettre la main sur un nouveau latéral gauche. Plusieurs pistes sont ainsi étudiées en interne.

Après avoir injecté du sang neuf dans le secteur offensif en janvier, avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone souhaite désormais se renforcer en défense. Alors que le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques mois, Joan Laporta multiplie les pistes et semble proche de boucler plusieurs dossiers. Andreas Christensen et César Azpilicueta (Chelsea) sont annoncés avec insistance au FC Barcelone, tandis que Noussair Mazraoui pourrait arriver libre en provenance de l’Ajax. Le flanc droit de la défense pourrait donc subir quelques changements à l’avenir, mais à gauche aussi, cela devrait bouger.

Le Barça s’active pour son nouveau latéral gauche