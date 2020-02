Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Décryptage des phrases de Griezmann sur Messi

Publié le 27 février 2020 à 4h10 par La rédaction

Dans un contexte où l’on évoque avec insistance son départ en fin de saison, les phrases de Griezmann sur sa relation sur le terrain avec Messi interpellent.

Depuis quelques semaines, les médias espagnols et italiens s’accordent à dire que le FC Barcelone envisage désormais d’inclure Antoine Griezmann dans une opération XXL type Neymar, afin de la rendre viable financièrement. Dans ce cadre, la relation entre le Français et Lionel Messi reste un élément décisif, l’Argentin n’ayant jamais vraiment validé l’arrivée du Français.

Une telle déclaration ne peut être anodine