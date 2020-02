Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est félicité pour son recrutement…

Publié le 27 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré des moyens très limités, l’OM a réussi à faire un recrutement satisfaisant l’été dernier. Et Chris Waddle n’a pas manqué de rendre hommage à André Villas-Boas à cet effet…

Alors que l’OM semble presque promis à la deuxième place du championnat cette saison derrière le PSG, le travail abattu par André Villas-Boas ne cesse d’être mis en avant. L’entraîneur portugais, qui a réalisé un mercato estival ambitieux l’été dernier malgré des moyens très limités, parvient à tirer le meilleur de son effectif. Et une ancienne légende de l’OM n’a pas manqué de le souligner.

Waddle félicite Villas-Boas