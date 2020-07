Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho, l'homme qui peut tout débloquer...

Publié le 11 juillet 2020 à 13h30 par A.C.

Philippe Coutinho, prêté au Bayern Munich depuis l’été 2019, pourrait bien être la clé du mercato estival du FC Barcelone.

La carrière de Philippe Coutinho a connu un tournant en 2017. Déjà lors de l’été, le Brésilien était l’objet d’un intérêt prononcé du FC Barcelone, qui a donné naissance à des frictions entre le joueur et Jürgen Klopp. Finalement, Coutinho resta à Liverpool... pour partir seulement quelques mois plus tard au Barça, en acceptant de ne pas joueur la deuxième partie de la Ligue des Champions. Plus gros transfert de l’histoire du Barça, il était annoncé comme le grand successeur d’Andrés Iniesta. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Coutinho a en effet vécu un véritable calvaire en Catalogne, se mettant même à dos les supporters. Direction donc le Bayern Munich en aout 2019, pour un prêt ni vraiment concluant ni totalement décevant, qui ne donnera visiblement rien. Sport et BILD ont en effet plusieurs fois annoncé ces derniers mois, que Philippe Coutinho ne sera pas gardé par le Bayern Munich et retournera donc au FC Barcelone.

Le moment est venu pour se relancer

Mais pour y faire quoi ? Si l’on s’en fie à la presse catalane, Philippe Coutinho n’a pas sa place au FC Barcelone, qui cherche absolument de l’argent pour pouvoir recruter cet été. C’est d’ailleurs pour cela que son agent Kia Joorabchian et les dirigeants barcelonais essaient de lui trouver un club. La Cuatro a récemment annoncé que Coutinho pourrait être proposé au Paris Saint-Germain avec Antoine Griezmann, en échange de Neymar. Une piste rapidement balayée par Goal , qui assure que Coutinho n’intéresserait pas du tout le PSG. Le son de cloche est le même pour la Juventus. L’alternative, pourrait donc être un retour en Angleterre ! Pas Liverpool, un club également cité et pas du tout intéressé, mais plutôt Arsenal. Selon nos informations, le club londonien rêverait de relancer Coutinho. C’est également le cas de Chelsea, qui après l’interdiction de recrutement semble vouloir frapper plusieurs gros coups cet été. Finalement, quelle que soit la piste, le meilleur choix pour les deux parties semble bien être un départ...

Une vente de Coutinho vitale pour le Barça