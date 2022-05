Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça dans une impasse pour Lewandowski ?

Publié le 6 mai 2022 à 23h40 par La rédaction

De nouveaux éléments tendent à confirmer que l’opération Lewandowski risque d’atteindre un point de blocage. Explication.

Selon les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo , Robert Lewandowski serait toujours dans l’idée de quitter le Bayern Munich à un an de la fin de son contrat pour rejoindre le FC Barcelone, mais qu’il avait besoin de garanties de la part du club blaugrana et attendait aussi plus d’arguments de sa part pour mettre la pression sur le Bayern.

Le clan Lewandowski demande plus d’arguments au Barça…