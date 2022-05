Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lewandowski dicté par… Depay ?

Publié le 6 mai 2022 à 23h20 par La rédaction

Dans l’opération Lewandowski, la question Memphis Depay pourrait prendre une grande importance. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif espagnol AS a révélé que le sort de Memphis Depay dépendait de la signature ou non de Robert Lewandowski. En clair, si le buteur Polonais signait au Barça , alors l’attaquant hollandais serait mis sur le marché et encouragé au départ. Que faut-il en penser ?

Si Depay ne part pas…