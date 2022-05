Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti reçoit un message clair pour cette piste XXL !

Publié le 6 mai 2022 à 21h30 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid, Serge Gnabry s’éloignerait d’une prolongation avec le Bayern Munich. Julian Nagelsmann, son entraîneur, a tout de même tenu à lui rappeler son envie de le voir rester.

Plus le temps passe, plus le dossier Gnabry prend de l’ampleur pour le Real Madrid. Comme l’a expliqué SPORT1 cette semaine, le Bayern Munich et le clan de l’international allemand n’ont plus discuté d’une prolongation depuis six mois. Côté madrilène, se pencher sérieusement sur sa situation pourrait être judicieux. En Allemagne, on ne décolère pas et la priorité reste de prolonger Serge Gnabry.

«Je veux en tout cas le garder mais ce n'est malheureusement pas entre mes mains»