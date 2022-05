Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Ça se corse pour cette priorité de Xavi !

Publié le 12 mai 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Annoncé comme le grand successeur de Jordi Alba au FC Barcelone, Marcos Alonso pourrait quitter Chelsea... mais pas forcément pour poser ses valises en Catalogne.

Il va y avoir du mouvement au FC Barcelone cet été ! Après avoir enregistré plusieurs arrivées en janvier, dont celle de Pierre-Emerick Aubameyang, le club catalan devrait continuer sur sa lancée et Xavi aurait déjà un plan. Mundo Deportivo annonce en effet ce jeudi que le coach du Barça souhaiterait voir au moins 8 recrues débarquer au cours du mercato estival ! A en croire les indiscrétions des dernières semaines, les deux premières devraient être Franck Kessié et Andreas Christensen, respectivement en fin de contrat avec l’AC Milan et Chelsea, mais qui seront les autres ?

La Juve également dans le coup pour Marcos Alonso