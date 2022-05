Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vent tourne pour Robert Lewandowski !

Publié le 12 mai 2022 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2022 à 18h31

Alors que le FC Barcelone fait de Robert Lewandowski sa priorité en vue du mercato estival, le Bayern Munich ne comptait pas le laisser filer. Toutefois, alors que l’international polonais insiste pour rejoindre le Barça, les Bavarois seraient désormais prêts à le vendre pour un montant proche des 40M€.

Le secteur offensif du FC Barcelone pourrait être bien différent la saison prochaine. En effet, le départ de Lionel Messi durant l’été 2021 n’a toujours pas été comblé, et Joan Laporta désire attirer une nouvelle star capable de porter l’équipe à elle seule. Si le Barça a enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres cet hiver, le chantier ne semble pas être terminé, et les Catalans veulent un buteur de classe mondiale. Erling Haaland a premièrement été ciblé, mais le coût total de l’opération a refroidi les Blaugrana , qui se sont alors penchés sur Robert Lewandowski. Libre de tout contrat en juin 2023, l’international polonais marche sur l’eau avec le Bayern Munich, où il a inscrit 49 buts et délivré 7 passes décisives en 45 rencontres. Toutefois, les Bavarois ne semblaient pas être enclins à se séparer du joueur de 33 ans, ce qui ne refroidit pas Xavi pour autant.

Barcelone ne perd pas espoir pour Lewandowski

Si le Bayern Munich ne semblait pas vouloir laisser partir Robert Lewandowski, le principal intéressé souhaiterait, lui, bel et bien rejoindre la Catalogne. En effet, selon les informations de Bild , l’international polonais, qui a fait part de son envie de rejoindre le FC Barcelone a ses dirigeants, ne serait pas satisfait par sa situation. A tel point qu’un bras de fer aurait commencé entre les deux parties. En effet, le natif de Varsovie n'aurait Erling Haaland. Alors que l'international norvégien s'est finalement engagé en faveur de Manchester City, cela ne passerait pas pour le joueur de 33 ans, qui serait prêt à forcer son départ. Les Blaugrana , qui comptent sur les ventes de plusieurs éléments pour pouvoir amortir l’hypothétique transfert du buteur d'après El Chiringuito , ne perdent pas espoir de le voir rejoindre leurs rangs. Cependant, alors que le mercato estival approche à grand pas, le champion d’Allemagne pourrait bien avoir changé d’avis.

Le Bayern est finalement prêt à vendre Lewandowski