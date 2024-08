Mercato - Aubameyang : Il dévoile les raisons de son départ de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé l'été dernier à l'OM pour faire oublier Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera finalement resté qu'une saison sur la Canebière. Malgré des performances XXL, le Gabonais, qui avait notamment marqué 30 buts, a fait ses valises pour rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Qadsiah. Un transfert sur lequel est d'ailleurs revenu Aubameyang.

A 35 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a quand même fini par céder aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Déjà dans le viseur des Saoudiens l'été dernier, le Gabonais avait préféré quitter Chelsea pour signer à l'OM. Un choix payant pour l'attaquant, qui a réalisé une saison impressionnante avec le club phocéen, marquant notamment 30 buts toutes compétitions confondues. Mais alors que Roberto De Zerbi aurait aimé continuer avec Aubameyang à l'OM, le principal intéressé en a décidé autrement. Après un an à Marseille, il a donc fait ses valises, direction l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Qadsiah.

« Je pense que j'avais tout fait en Europe »

Désormais en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang s'est confié sur son choix de carrière. Dans une interview pour BeIN Sports, l'ex-buteur de l'OM raconte alors : « Je pense que j'avais tout fait en Europe. J'ai fait le tour du monde avec plusieurs équipes et je pense qu'il était temps pour moi d'essayer quelque chose de différent. Je pense que c'est un très bon projet parce que je peux apporter mon expérience aux jeunes et à tout le monde ici. Je vais essayer d'améliorer l'équipe. Nous allons essayer de grandir en tant que groupe, en tant que famille. C'est ce qui m'a le plus plu lorsque nous avons parlé du projet ».

« J'ai hâte de commencer »

« Je suis très excité, très excité. Vous savez, il y a de très bons attaquants ici. Je pense à Mitrovic, Mané, Cristiano Ronaldo. Je pense que ce sera difficile. Mais évidemment, comme je l'ai dit, je suis très excité. J'ai hâte de commencer et j'espère que je pourrai me battre avec eux », a poursuivi Aubameyang sur les défis qui l'attendent avec Al-Qadsiah.