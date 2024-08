Mercato - ASSE : Un ancien buteur de l’OM approché ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’ASSE, le retour en Ligue 1 se passe mal avec deux défaites en deux matchs. Pour tenter à remédier à cela, les Verts espèrent se renforcer dans ces derniers jours du mercato estival. A Saint-Etienne, l’une des priorités est de trouver un nouveau buteur. Une quête qui aurait mené à l’ASSE vers un ancien attaquant de l’OM.

Deux matchs, deux défaites et surtout 0 but marqué pour l’ASSE pour ce début de la Ligue 1. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio galère pour leur retour dans l’élite du football français. Une situation compliquée que les Verts pourraient tenter d’inverser en faisant venir du sang neuf d’ici la fin du mercato estival, le 30 août prochain. Et pour l’ASSE, malgré la présence d’Ibrahim Sissoko, un numéro 9 est recherché.

L’ASSE pense à Dieng

Qui sera donc l’attaquant recruté par l’ASSE avant la fin du mercato ? Ce dimanche, L’Equipe fait savoir que les Verts voudraient s’offrir un buteur au profil jeune, ce qui correspond notamment à celui de Bamba Dieng. Aujourd’hui à Lorient, l’ancien de l’OM plairait donc à l’ASSE, qui partirait toutefois de loin selon le quotidien sportif.

La piste Delort

En parallèle, dans cette quête d’un numéro 9, le nom d’Andy Delort résonne également du côté de l’ASSE. Le fait est que l’international algérien ne correspond pas vraiment à ce que recherche les Verts. De plus, Delort est également évoqué en Turquie, à Kasimpasa.