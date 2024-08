Mercato : Le PSG reçoit une réponse à 20M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A quelques jours de la fin du mercato estival, le PSG compte donc 4 recrues. Initialement, le club de la capitale aurait aimé recruter un arrière gauche, pensant notamment à Bradley Locko. Le fait est que le joueur de Brest s’est grièvement blessé, mettant ainsi un terme à ce dossier pour cet été. Le PSG reviendra-t-il à la charge ? Le club breton a déjà annoncé la couleur pour Locko.

Du côté du PSG, de nombreux postes sont doublés pour Luis Enrique. Ce n’est en revanche pas forcément le cas pour celui de latéral gauche où on retrouve Nuno Mendes. Derrière le Portugais, l’entraîneur du PSG devra bricoler en attendant le retour de blessure de Lucas Hernandez. Il reste néanmoins encore quelques jours avant la fermeture du marché pour envisager un renfort à ce poste pour Paris… Il avait néanmoins été révélé que le club de la capitale était intéressé par le recrutement de Bradley Locko, mais c’était avant que le joueur de Brest se blesse au tendon d’Achille.

« Bradley, c'est 15, 20 millions d'euros sur le marché »

Un transfert de Bradley Locko au PSG n’interviendra donc pas cet été. Et si c’était finalement partie remise pour dans quelques mois ? Le club de la capitale devra alors sortir le chéquier pour faire craquer Brest. Dans des propos accordés à L’Equipe, Grégory Lorenzi, directeur sportif du club breton, a confié à propos de Locko : « Le poste de latéral gauche est très recherché. Bradley, c'est 15, 20 millions d'euros sur le marché ».

Une longue absence pour Locko

A 22 ans, Bradley Locko va donc manquer les prochains mois de compétition suite à une rupture du tendon d’Achille. Passé par la case opération ces derniers jours, le joueur de Brest avait donné de ses nouvelles par la suite, confiant : « Le plus dur commence mais je vais me battre chaque jour pour revenir plus fort ! [...] A l’image de ce groupe, on va tout donner, au mental ».