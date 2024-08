Mercato : Le RC Lens a trouvé l'attaquant parfait ?

Arnaud De Kanel

Après la perte d'Elye Wahi, parti à l'OM, le RC Lens s'est rapidement mis en quête d'un nouvel avant-centre. Les Sang et Or ont jeté leur dévolu sur Martin Satriano qui s'est officiellement engagé avec le club artésien vendredi. L'attaquant uruguayen coche toutes les cases selon Will Still.

Comme l'été dernier avec Loïs Openda, le RC Lens a de nouveau perdu son avant-centre titulaire. Cette fois-ci, c'est l'OM qui est venu arracher Elye Wahi, obligeant les Sang et Or à recruter pour le remplacer. Malgré les bonnes prestations récentes de Wesley Saïd, la présence de l'inoxydable Florian Sotoca et la signature de M'Bala Nzola, le RC Lens a bouclé la venue de Martin Satriano en prêt en provenance de l'Inter Milan. Le profil de l'attaquant uruguayen, qui était également pisté par l'OM, colle parfaitement à l'ADN du club artésien, en plus de convenir idéalement au plan de jeu que souhaite mettre en place Will Still.

«Il correspond parfaitement au profil»

Le Belge s'est réjouit de l'arrivée de Martin Satriano en conférence de presse. « Il apporte de l’énergie et de la grinta. Il correspond parfaitement au profil avec une énorme intensité et beaucoup d’énergie. Il ne calcule pas ses efforts. Son profil matche avec celui du club et notre projet de jeu », a estimé Will Still. Pierre Dréossi partage le même avis que son entraineur.

«Martin a le profil pour coller parfaitement à l’ADN du club»

« Martin est un acharné de travail qui a enchaîné les expériences convaincantes en France et en Italie pour confirmer ses qualités. Cela prouve sa grande force de caractère. Adroit face au but, généreux dans l’effort et profondément tourné vers le collectif, Martin a le profil pour coller parfaitement à l’ADN du club », confiait le DG du RC Lens dans un communiqué vendredi. Elle est peut-être là la très bonne pioche du RC Lens dans ce mercato estival...