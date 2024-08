Mercato - PSG : Un buteur réclame son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Victor Osimhen est toujours à Naples alors que le mercato estival fermera ses portes dans moins d'une semaine. Et pourtant, le Nigérian aurait bel et bien réclamé de manière officielle son départ auprès de ses dirigeants. Mais la situation est encore loin d'être résolue pour l'ancien buteur du LOSC.

Le cas Victor Osimhen a fait parler durant tout l'été. Et pour cause, l'attaquant nigérian, qui dispose d'une clause libératoire estimée à 130M€, ne fait plus totalement l'unanimité à Naples qui vient même de réclamer Romelu Lukaku à la demande de son nouvel entraîneur, Antonio Conte.

Osimhen réclame son transfert, le PSG toujours dans le coup ?

Et pourtant, alors que la situation semble dans une impasse, The Sun confirme que Victor Osimhen a bien réclamé officiellement son transfert auprès de la direction du Napoli, sans que pour le moment un accord soit trouvé pour un départ, bien que le PSG soit toujours dans le coup.

Un profil qui ne fait pas l'unanimité au PSG

Cependant, si Victor Osimhen venait à signer au PSG, ce ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle comme l'expliquait Daniel Riolo au micro de l'After Foot : « Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 31, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions dans ce club qui ne les prennent pas. Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ça ne serait pas le choix de Luis Campos ? Et celui de Luis Enrique non plus. Peut-être encore moins celui de Luis Enrique ».