Mercato - PSG : La grande annonce pour ce transfert à 130M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A moins d’une semaine de la fin du mercato estival, Victor Osimhen est toujours un joueur de Naples. Pourtant, il a été question d’un possible transfert à plusieurs reprises pour le Nigérian, estimé à 130M€. Outre le PSG, Osimhen a également été annoncé dans le viseur d’Arsenal. Mais voilà qu’il faudrai désormais faire une croix sur une arrivée chez les Gunners.

Blessé pour 3 mois, Gonçalo Ramos sera-t-il remplacé par le PSG ? Il ne reste que quelques jours au club de la capitale pour profiter du mercato estival. Cela pourrait être suffisant pour boucler le transfert de Victor Osimhen, aujourd’hui à Naples. Un dossier estimé à 130M€ dans lequel le PSG n’aura plus à se méfier de la concurrence d’Arsenal.

PSG : Après sa masterclass, Barcola lâche un gros aveu ! https://t.co/PGEvZZiJa9 pic.twitter.com/b8HvTWYfHW — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

« Ce n'est pas une question que nous nous posons »

Alors que les rumeurs annonçaient la possible arrivée d’un buteur à Arsenal tout en citant le nom de Victor Osimhen, Mikel Arteta a mis un terme à tout ce feuilleton. En effet, en conférence de presse, l’entraîneur des Gunners a été très clair, assurant à ce sujet : « Un nouveau numéro 9 ? Ce n'est pas une question que nous nous posons parce que nous avons de grands attaquants. Nous avons pleinement confiance en nos joueurs, nous voulons nous améliorer… Mais nous allons essayer avec les joueurs qui sont déjà avec nous ».

Osimhen ne fait pas l’unanimité au PSG

Quid maintenant également d’un potentiel transfert de Victor Osimhen du côté du PSG, où on pourrait chercher à pallier la blessure de Gonçalo Ramos ? A propos du joueur de Naples, Daniel Riolo a fait savoir lors de L’After Foot : « Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 31, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions dans ce club qui ne les prennent pas. Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ça ne serait pas le choix de Luis Campos ? Et celui de Luis Enrique non plus. Peut-être encore moins celui de Luis Enrique ».