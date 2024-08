Mercato - ASSE : Surprise avec un transfert moins cher que prévu !

Jean de Teyssière

De retour en Ligue 1 après deux longues années au purgatoire, l’AS Saint-Étienne réalise un gros mercato afin de pouvoir rapidement se maintenir dans l’élite. L’une des arrivées notables fut celle de Zuriko Davitashvili, international géorgien, arrivé de Bordeaux contre 6M€. Mais au final, le transfert aurait été moins coûteux…

La situation bordelaise est terrible pour le football français. Le club des Girondins de Bordeaux a été rétrogradé en N2 (en attendant l’appel du club) et suite à la perte du statut professionnel, l’intégralité de l’effectif bordelais a résilié. Avant cette chute vertigineuse, l’AS Saint-Etienne avait choisi de ne pas attendre et d’acheter l’ailier bordelais Zuriko Davitashvili.

L’ASSE se sert chez les Girondins de Bordeaux

Après sa remontée en Ligue 1, l’ASSE a été rachetée et débute une nouvelle ère. Le mercato bat son plein et, en début d’été, l’international géorgien Zuriko Davitashvili est arrivé dans le Forez. Arrivé contre 6M€ de Bordeaux, il n’est pas le seul joueur girondin à intéresser les dirigeants stéphanois. But révélait mardi l’intérêt des Verts pour le grand espoir bordelais Mathys Angely, le gardien suédois Karl-Johan Johnsson tout comme le latéral droit Malcom Bokele. Pedro Diaz était aussi sur les tablettes des Verts, mais il prendrait finalement la direction du Rayo Vallecano.

Davitashvili a coûté moins que 6M€

Si pour le moment, un seul joueur de Bordeaux a débarqué chez Saint-Étienne, ce transfert est de nouveau au premier plan. Zuriko Davitashvili, l’un des meilleurs joueurs bordelais la saison dernière a été vendu par les Girondins à Saint-Etienne contre la somme de 6M€. Mais ce mercredi, le média But révèle qu’au final, le joueur géorgien aurait été vendu pour moins que ça. Une façon pour Gérard Lopez, le propriétaire de Bordeaux, de faire miroiter la DNCG au moment des premiers passages. Une stratégie qui n’a évidemment pas fonctionné...