Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a tout changé à l’ASSE…

Publié le 3 mars 2022 à 6h30 par T.M.

Depuis mi-décembre, Pascal Dupraz est l’entraîneur de l’ASSE. Et dans le Forez, les changements apportés par le nouveau technicien sont déjà visibles.

La situation était critique à l’ASSE. Alors que les Verts pointaient à la dernière place de Ligue 1, la décision a été prise de remercier Claude Puel et de confier les commandes à Pascal Dupraz afin de tenter de sauver le club. Un défi de taille pour l’ancien entraîneur de Toulouse, mais il sait y faire. D’ailleurs, il est actuellement en train de le montrer, réussissant à remonter la pente à l’ASSE. Il faut dire que sous Dupraz, les choses ont changé et le groupe va mieux.

« Il avait peut-être besoin de ça, d'un électrochoc »