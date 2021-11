Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 7 novembre 2021 à 11h10 par D.M.

Ancien joueur de l'ASSE, Bafétimbi Gomis s'est prononcé sur les difficultés du club stéphanois et s'est exprimé sur l'avenir de Claude Puel.

L’ASSE n’a pas le droit à l’erreur ce dimanche. Le club stéphanois doit absolument l’emporter face à Clermont pour sortir de cette place de lanterne rouge et éviter d’être distancé au classement. Une victoire, pourrait également permettre à Claude Puel de se donner un bol d’air. Sur la sellette depuis de nombreuses semaines, le technicien pourrait être au centre des attentions en cas de nouvelle défaite en championnat. Mais alors que sa position à l’ASSE est fortement fragilisée, Claude Puel a reçu le soutien de l’un de ses anciens joueurs.

« Claude Puel a toujours réussi ses paris »