Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un énorme soutien pour son avenir !

Publié le 3 novembre 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que Claude Puel connaît une période délicate, le manager de l'ASSE peut compter sur le soutien d'Hervé Revelli, légende du club.

« Ecoutez, je reçois ce genre de question depuis plusieurs semaines... Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que mon groupe ne lâche rien. A Metz on perd très vite Yvan Neyou, on concède l'ouverture du score, mais il y a une réaction, on égalise rapidement. On est toujours là. On ne lâche rien . » Avec ses propos, Claude Puel confirme qu'il ne lâchera rien malgré la situation délicate de l'ASSE qui reste lanterne rouge de Ligue 1. Son avenir est donc régulièrement évoqué, mais Hervé Revelli monte au créneau.

«Je pense que Claude Puel va nous sortir de là»