Mercato - ASSE : Les Verts bouclent un retour, le verdict est tombé

De retour de prêt du Maccabi Tel-Aviv, Yvann Maçon a pu retrouver le centre d'entraînement de l'ASSE ces derniers jours et a pu découvrir son nouvel entraîneur Olivier Dall'Oglio. Après plusieurs prêts, l'arrière droit souhaite se poser à Saint-Etienne et retrouver sa place cette saison. Son coach le soutient et compte sur lui dans les mois à venir.

Initialement prêté au Maccabi Tel-Aviv jusqu'à la fin de la saison, Yvann Maçon a fait son retour à l'ASSE. L'arrière droit n'avait plus joué depuis les évènements du 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Déjà prêté au Paris FC la saison dernière droit, le joueur a revêtu le survêtement de l'ASSE, alors qu'il avait pourtant promis de ne plus jamais revenir. Mais Olivier Dall'Oglio ne lui en tient pas rigueur.

Maçon est de retour à l'ASSE

« Yvann Maçon sur le terrain, cela faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué. Obligatoirement, j'aurais aimé que son temps de jeu soit plus long, mais en accord avec le staff médical, ce n'était pas possible plus de 45 minutes. J'espère qu'il va emmagasiner beaucoup d'énergie cette semaine » a lâché le coach de l'ASSE, qui compte sur lui pour la saison à venir.

« C'est mon souhait qu'il reste »