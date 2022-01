Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de Bernardoni sur son arrivée !

Publié le 22 janvier 2022 à 10h00 par B.L.

Recruté cet hiver pour compenser la blessure d'Etienne Green, Paul Bernardoni a joué son deuxième match dans les buts de l'ASSE vendredi, dans le derby perdu contre l'OL (1-0). Malgré la situation très difficile des Verts, le gardien de but croit tout de même au maintien et justifie son choix.

Au début du mercato hivernal, Paul Bernardoni a rejoint l'ASSE, comme l'avait annoncé le10sport.com. Le gardien de 24 ans a été recruté notamment dans le but de pallier la blessure d'Etienne Green. Ainsi, le Français a été prêté six mois par Angers. Vendredi, après la défaite contre l'OL dans le derby (1-0), Paul Bernardoni a fait le point sur la situation du club stéphanois et sur sa décision de débarquer dans le Forez. Le portier a ainsi partagé sa confiance sur les chances de maintien des Verts .

« C’est un sacré challenge mais c’est super motivant »