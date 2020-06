Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le plan de Claude Puel contrarié par ses cadres ?

Publié le 2 juin 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

Conscient de la situation financière dans laquelle se trouve l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a programmé un mercato basé sur la jeunesse pour cet été. Et alors que le recrutement des Verts est en train de prendre forme, ça coince du côté des ventes.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en février dernier, Claude Puel a les idées claires pour son recrutement. Son plan de vol est simple, à savoir rajeunir l'effectif et attirant des joueurs prometteurs, tout en essayant de dégraisser son effectif et se délestant de salaires imposants, notamment de certains cadres. Dans les colonnes de L'Equipe , l'entraîneur de l'ASSE confirmait d'ailleurs cette tendance : « Je suis dans la position d'un bâtisseur d'effectif. Je table sur des jeunes qui ne vont pas représenter un investissement lourd. Yvann Maçon, par exemple, a un potentiel qui peut l'amener à un très haut niveau (...) On doit les former pour jouer en équipe première. » Et alors que l'organigramme des Verts a récemment été complété par Jean-Luc Buisine, arrivé au poste de directeur de la cellule de recrutement, Claude Puel a pu lancer son mercato.

Deux recrues avant Aouchiche

En effet, après avoir blindé ses plus grands espoirs, Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans), qui ont tous prolongé jusqu'en 2024, Claude Puel a enregistré le renfort de Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans). Cela confirme donc la stratégie lancée par l'ASSE pour cet été, mais c'est encore loin d'être terminé puisque le prochain nom sur la liste est Adil Aouchiche. Comme annoncé par Goal, le joueur formé au PSG, qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel à Paris, a passé sa visite médicale avec les Verts et se rapproche du Forez. Ce serait un magnifique coup pour Claude Puel, le milieu de terrain de 17 ans étant présenté comme l'un des plus grands espoirs du football français. Aouchiche incarnerait donc à merveille le plan de Claude Puel dont il serait probablement le meilleur représentant.

Quid des départs ?