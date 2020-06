Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est bien dans le coup pour un international américain !

Publié le 2 juin 2020 à 17h45 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, Leonardo multiplie les pistes. Et alors qu'Adam Marusic semble être la priorité du PSG, Sergiño Dest est le plan B du club de la capitale.

L'une des priorités de Leonardo cet été sera de dénicher un latéral droit. Et pour cause, avec le départ de Thomas Meunier qui se profile compte tenu du fait que son contrat arrive à échéance le 30 juin, Colin Dagba sera le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. Une situation qui pousse donc le PSG à dénicher au moins un nouveau latéral droit dans les prochaines semaines. Dans cette optique, plusieurs noms circulent et Adam Marusic (Lazio Rome) semble être la priorité de Leonardo. Mais d'autres joueurs sont également suivis.

Dest, le plan B de Leonardo ?