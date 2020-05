Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE va jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 30 mai 2020 à 12h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, Adil Aouchiche aurait donné son accord pour rejoindre l'ASSE malgré les nombreux clubs intéressés par son profil.

Bien décidé à respecter son plan, Claude Puel s'est lancé dans une large stratégie de rajeunissement de son effectif. Cela passe bien évidemment par le recrutement de jeunes joueurs, mais également par le départ de cadres. Et pour cause, l'ASSE a été particulièrement impactée par la crise ce qui a réduit sa marge de manœuvre sur le marcato et renforcé la stratégie de l'entraîneur des Verts. C'est ainsi que les Stéphanois ont déjà enregistré les arrivées de Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko. Mais la priorité de Claude Puel est toujours de recruter Adil Aouchiche (17 ans), grand espoir du football français et qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG.

Aouchiche aurait choisi l'ASSE

Et justement, le jeune milieu de terrain était présent à Saint-Etienne vendredi, comme révélé par Goal puis confirmé par différentes sources, afin de passer des tests médicaux et poursuivre les discussions avec la direction des Verts. Et selon les informations de Peuple-Vert , cette journée aurait été bénéfique puisque Adil Aouchiche aurait donné son accord pour rejoindre l'ASSE, malgré l'intérêt de nombreux autres clubs comme le LOSC, Leicester ou encore Arsenal, mais également du PSG qui aurait bien aimé conserver son sa pépite. Si cela se confirmer ce serait un très joli coup pour Claude Puel qui avait fait d'Adil Aouchiche sa priorité et la pierre angulaire de son projet basé sur la jeunesse. En revanche, pour le Paris Saint-Germain, qui s'apprête également à perdre Tanguy Kouassi, se serait une nouvelle déception, le club de la capitale ayant pris la fâcheuse habitude de voir filer plusieurs de ses talents ces dernières saisons.