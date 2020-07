Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel récupère 8M€ !

Publié le 4 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Contraint de vendre cet été, l'AS Saint-Etienne a déjà récupéré près de 8M€ grâce aux départs de Franck Honorat et Vagner Dias.

Déjà très actif sur le marché des transferts, l'AS Saint-Etienne doit toutefois vendre cet été afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, Claude Puel a rapidement identifié plusieurs indésirables à céder afin d'éviter de vendre ses meilleurs éléments, à savoir Denis Bouanga et Wesley Fofana qui possèdent les plus importantes valeurs marchandes de l'effectif. Ainsi, Franck Honorat, Vagner Dias ou encore Harold Moukoudi ont été rapidement poussés au départ.

Honorat et Vagner Dias rapportent gros à l'ASSE

Et alors que la situation d'Harold Moukoudi, prêté à Middlesbrough, se complique et qu'un départ devient moins probable suite au changement d'entraîneur au sein du club de Championship, l'ASSE a toutefois d'ores et déjà enregistré deux ventes à savoir celle de Franck Honorat qui a rejoint Brest et Vagner Dias qui a signé au FC Metz. Au total, c'est donc 8M€ déjà récupérés par les Verts. Une bonne affaire pour l'ASSE.