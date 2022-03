Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cabella lance un nouvel appel du pied aux Verts !

Publié le 20 mars 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Libre de rejoindre l'équipe de son choix, Rémy Cabella n'a pas fermé la porte à un retour à l'ASSE, possiblement à la fin de la saison. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin s'est prononcé sur cette arrivée.

En France pour poursuivre sa rééducation, Rémy Cabella n’était pas en Russie lorsque Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l’Ukraine. Sous contrat avec le Krasnodar, l’international français s’est posé des questions et a pris la décision de rompre son engagement avec son club. Libre de rejoindre l’équipe de son choix, le milieu offensif a reçu plusieurs offres du Qatar ou de la Chine. Mais dans un entretien à France-Bleu Hérault , il n’a pas caché son envie de rester en Europe, quitte à toucher un salaire moins important : « Jouer loin de l'Europe, on refuse, même s'il y a des bonnes propositions. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je veux rester en Europe, je veux me régaler et je veux que ma famille vienne me voir jouer. Ça, c'est important pour moi. Là, je suis en train de discuter avec des clubs. Et après, je prendrai ma décision quand tout sera fait. Si je refuse le Golfe, la Chine, le Qatar ? Oui ! Et pourtant, ils viennent. Ils viennent et continuent à venir » . Au cours de cet entretien, Cabella n’a pas fermé la porte à un retour à Montpellier, son club formateur. Mais une autre équipe française intéresse fortement le joueur de 32 ans.

Cabella ouvre encore la porte à un retour à l'ASSE

Présent à Saint-Etienne le 6 mars dernier pour assister à la rencontre face au FC Metz, Rémy Cabella a pu mesure sa côte de popularité. Passé par l’ASSE entre 2017 et 2019, le joueur n’exclut pas de retourner chez les Verts. « Le seul club où j’accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S’il était vraiment dans le dur, j’irais en courant et je jouerais même pour rien. L’idée, ce serait plutôt d’arriver dès maintenant dans un club et d’enchainer derrière sur mon contrat » confiait-il y a quelques jours à L’Equipe . Ce samedi, le milieu de terrain en a remis une couche, même si le moment ne semble pas propice à son arrivée dans le Forez. « Il faut que j'arrive dans un club qui est stable, avec des joueurs avec qui je peux bien m'entendre, avec qui je peux jouer au football. Et c'est vrai qu'en ce moment, à Sainté, il y a des joueurs, en fin de contrat, avec qui je m'entends bien et que je connais très, très bien. Mais tout n'est pas encore réglé, même par rapport à la vente du club. Il faut attendre que Sainté soit vraiment stable pour prendre une décision par rapport à ce club. Je ne veux pas prendre de décision aujourd'hui, surtout que là, ils tentent de se maintenir. Par rapport à ça, s'ils étaient vraiment dans le dur, s'ils avaient besoin de moi, et ce n'est pas le cas parce que je pense qu'ils ont l'équipe pour le faire, j'irais. J'irais pour rien, je m'en fous, juste pour jouer au foot et pour aider, c'est tout » a confié Cabella à France-Bleu Hérault .

Loïc Perrin lâche un message clair