Mercato - OM : Un cadre du vestiaire mis au placard par Pablo Longoria ?

Publié le 20 mars 2022 à 11h00 par D.M.

En froid avec ses dirigeants, Alvaro Gonzalez n'a pas été convoqué par Jorge Sampaoli pour affronter l'OGC Nice. Le défenseur espagnol ne serait pas blessé et paie son refus de quitter l'OM lors du dernier mercato hivernal.

A la recherche de liquidités lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants de l’OM espéraient un geste d’Alvaro Gonzalez, courtisé par plusieurs équipes espagnoles, mais aussi par les Girondins de Bordeaux. Mais heureux à Marseille, le défenseur espagnol avait refusé de partir. Frustré par le comportement de ses responsables, le joueur avait vidé son sac lors d’un entretien accordé à AS . « Ce que je sais, c'est qu'ils m'ont prolongé et à partir de là, des problèmes de toutes sortes ont commencé (…) Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j'ai tout donné pour le club, j'ai traversé vents et marées. Plus tard, ils ont voulu me faire partir d'une mauvaise manière » avait lâché Alvaro Gonzalez en février dernier.

Alvaro Gonzalez écarté du groupe marseillais