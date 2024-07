Mercato - ASSE : Aucun doute sur le prochain transfert ?

La rédaction

Après avoir obtenu sa promotion en Ligue 1 en disposant de Metz en barrages, l’ASSE espère ne pas revivre le même scénario qu’il y a deux saisons. Pour s’assurer de rester dans l’élite du football français, les Verts profitent du mercato pour renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Si Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili, entre autres, ont déjà rejoint Geoffroy-Guichard, les Stéphanois ne comptent pas s’arrêter là, puisque leur intérêt pour Sebastian Nanasi est confirmé.

Deux saisons après leur relégation, les Verts sont de retour en Ligue 1. Pour ce premier exercice dans l'élite depuis leur descente, l’objectif des joueurs d’Olivier Dall’Oglio sera certainement celui du maintien. Pour y parvenir, les dirigeants semblent être enclins à mettre la main à la poche, puisqu’après les 3M€ dépensés pour Augustine Boakye et les 6 pour Zuriko Davitashvili, les Stéphanois devraient tenter d’investir près de 9M€ sur Sebastian Nanasi.

Intérêt confirmé pour Sebastian Nanasi

Ce jeudi matin, Aftonbladet, média suédois, annonçait un intérêt de l’ASSE pour Sebastian Nanasi, milieu de terrain de Malmö. Et cet après-midi, c’est Foot Mercato qui confirme cette information. Alors qu’une offre de 9M€ avait été évoquée, le média français explique de son côté que les Verts n’ont pas encore fait de proposition à leurs homologues suédois, bien que des discussions aient débuté.

Sebastian Nanasi intéressé par l’ASSE

Si Aftonbladet indiquait que le principal obstacle à la venue de Sebastian Nanasi à l’ASSE était l’indécision du joueur concernant son avenir, Foot Mercato livre une information plus rassurante pour les supporters verts à ce sujet : le joueur de 22 ans serait emballé à l’idée d’évoluer à Geoffroy-Guichard. Reste désormais à convaincre Malmö, et à se mettre d’accord avec l’international suédois (3 sélections, 1 but).