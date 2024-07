L’ASSE lâche 10M€, c’est la panique sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en Ligue 1, l'ASSE prépare un mercato important afin de rivaliser dans l'élite, grâce notamment au rachat du club par Kilmer Sports. Dans cette optique, les Verts ont déjà déboursé près de 10M€ pour attirer quatre joueurs à savoir Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye. Mais c'est encore loin d'être convaincant pour le journaliste Laurent Hess qui ne masque pas ses inquiétudes.

«J'ai un peu de mal à comprendre la vague d'optimisme» qui accompagne les premières recrues stéphanoises

« J'avoue que depuis le début du Mercato, j'ai un peu de mal à comprendre la vague d'optimisme qui accompagne les premières recrues stéphanoises. A part Abdelhamid, je ne vois pas où sont les renforts. Ben Old, Davitashvili et Boakye ont trop peu de références pour être considérés comme tels. Seront-ils titulaires ? Je n'en suis pas sûr. Davitashvili ne l'était pas avec la Géorgie à l'Euro. Quant à Old et Boakye, l'un arrive du championnat australien et l'autre, qui n'est pas international à 23 ans, arrive d'un petit club autrichien », écrit le journaliste lors de son édito BUT Football Club, avant de poursuivre.

«L'ASSE aura donc déboursé près de 10M€. Pour trois paris et un seul joueur rodé à la L1»

« J'ai envie de faire confiance à Kilmer Group et à son système de data, mais je m'étonne tout de même de la stratégie et du montant du transfert de Davitashvili : 6M€ pour un joueur de L2, qui évoluait dans un club au bord de la faillite, cela me semble vraiment cher... Sur ses quatre premières recrues, l'ASSE aura donc déboursé près de 10M€. Pour trois paris et un seul joueur rodé à la L1. Soit. Mais vivement la suite et je rejoins complètement Olivier Dall'Oglio lorsqu'il dit, samedi, après la bouillie de foot lors du premier match amical contre Clermont (1-1), qu'il a besoin de joueurs d'expérience. La logique aurait été selon moi de débuter le Mercato en recrutant d'autres cadres qu'Abdelhamid. Udol a ce profil. Nadé, taulier des Verts en L2 en fin de saison dernière, aussi. Et bien sûr Cardona. Si l'ASSE signe ces trois joueurs là, elle aura posé les bases pour être compétitive en L1. Ce qui n'est pas le cas, à mon sens, au vu de son effectif actuel, à trois semaines de la reprise du championnat », ajoute Laurent Hess.