Mercato - ASSE : L'entraineur réclame du lourd !

Arnaud De Kanel

En pleine préparation au Chambon-sur-Lignon, Olivier Dall’Oglio a évoqué le mercato et laissé entendre que de nouvelles recrues sont attendues avant la fin du mois d’août. L’entraineur de l’ASSE a tenu à rappeler que l’opération maintien passer par le recrutement de joueurs qui connaissent la Ligue 1.

Les choses sérieuses ont repris du côté de l’ASSE samedi avec le match de préparation face à Clermont. L’occasion pour les Verts de se jauger à un mois du début du championnat face à un relégué de l’exercice précédent. Olivier Dall’Oglio a pu tirer le constat qu’il fallait encore recruter.

«On a besoin d'étoffer cet effectif»

« Il doit y avoir d'autres recrues. Tant qu'elles ne sont pas là, on peut considérer qu'elles sont en salle d'attente (rires). On attend bien évidemment des recrues. On a besoin d'étoffer cet effectif qui aura besoin d'expérience. Je suis vraiment satisfait de l'avoir avec nous (ndlr : Yunis Abdelhamid). Si on veut se maintenir, il nous faudra des joueurs d'expérience. Il en faudra peut-être un ou deux de plus », a déclaré Olivier Dall'Oglio dans des propos relayés par En Vert Et Contre Tous. L'entraineur de l'ASSE reconnait malgré tout que ce mercato est particulièrement compliqué pour différentes raisons.

«Le marché des transferts n'est pas si simple que cela»

« On a besoin de tenir plus le ballon. On doit éviter les fautes techniques que l'on fait depuis un bout de temps. C'est ce qu'il faut corriger. Il nous faut des joueurs plus à l'aise avec le ballon qui seront en capacité de poser le jeu et aider le reste de l'équipe en prenant les bonnes décisions. Ce serait bien de faire venir des joueurs connaissant la Ligue 1. Le marché des transferts n'est pas si simple que cela. On est aussi restreint par l'économie. Vous connaissez l'actualité avec les droits TV. Il faut recruter malin et pour recruter malin, il faut parfois attendre. Nous les coachs, nous n'aimons pas cela parce que le championnat va vite arriver et que nous avons besoin de préparer les joueurs. C'est le contexte, il faut nous adapter à ça », a ajouté Olivier Dall'Oglio.