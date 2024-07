Mercato - ASSE : L’entraîneur annonce des gros transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Olivier Dall'Oglio n'est pas rassasié. Actuellement en stage au Chambon sur Lignon, l'entraîneur de l'ASSE a fait un point sur le mercato et annoncé que d'autres opérations sont attendues d'ici la fin du mois d'août. Au cours d'un entretien accordé à un média stéphanois, le technicien de 60 ans a dressé le portrait-robot de ces prochains renforts.

Ils sont quatre à avoir garni les rangs de l’ASSE : Ben Old, Yunis Abdelhamid, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili. Mais le recrutement stéphanois est encore loin d’être terminé comme l’a laissé entendre Olivier Dall’Oglio, actuellement en stage avec son groupe.

Dall'Oglio fait un premier bilan

« Ce qu’on avait dit, c’est que si on montait en Ligue 1, il fallait renforcer à tous les niveaux, c’est à dire à toutes les lignes. C’est ce qu’on est en train de chercher. Il faut qu’on garde l’ossature qui a fait la montée » a déclaré l’entraîneur stéphanois dans des propos rapportés par En Vert et Contre Tous.

« D’autres joueurs vont arriver »

Et d’ici la fin du mercato, d’autres renforts sont attendus. « On voulait améliorer l’équipe sur le plan technique, des joueurs comme Zuriko (Davitashvili) sont des joueurs qui ont joué en Ligue 2 mais qui ont un niveau international et qui sont intéressants. Il y aura sûrement d’autres joueurs dans ce style-là qui vont arriver. Des joueurs qui ont un certain niveau et qui vont pouvoir encadrer tout le reste du groupe.» a confié le coach de l’ASSE.