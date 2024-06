Mercato : Après Haise, un grand ménage se prépare au RC Lens !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La révolution a démarré au RC Lens. Le club nordiste a enregistré le départ de son entraîneur, Franck Haise, à l'OGC Nice, mais aussi celui d'Arnaud Pouille, directeur général. Ensuite, il sera temps de se pencher sur l'effectif sang et or. Inquiets, de nombreux joueurs envisageraient de quitter le nord de la France lors de ce mercato estival.

Les changements sont majeurs au RC Lens. Le club nordiste a annoncé les départs de Franck Haise, mais aussi d'Arnaud Pouille (directeur général) et Frédéric Hebert (coordinateur sportif). Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, cette révolution serait loin de faire l'unanimité en interne, notamment dans le vestiaire.

Des joueurs de plus en plus inquiets

Lors d'un Space organisé sur X, Toubache-Ter a annoncé que plusieurs joueurs seraient pessimistes et envisageraient, tout simplement, de partir. Les dirigeants pourraient, d'ailleurs, profiter du prochain mercato pour dégraisser l'effectif.

Un ménage se prépare

Toubache-Ter a dévoilé une première liste de partants. Ruben Aguilar, Julien Le Cardinal, Adrien Thomasson (a des touches en Turquie) et Wesley Saïd (courtisé en Arabie Saoudite et au Qatar) ne seront pas retenus. Stijn Spierings devrait se réunir avec ses responsables dans les prochains jours afin de faire un point sur son avenir. Quant à Neil El Aynaoui, il devrait poursuivre sa carrière au RC Lens malgré un intérêt de l'AS Monaco.