Mbappé - Real Madrid : Il annonce déjà du très lourd !

Pierrick Levallet

Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé a décidé qu'il était temps pour lui de relever un nouveau challenge. Et c'est le Real Madrid que le capitaine de l'équipe de France a choisi pour sa prochaine destination. Le natif de Bondy va enfin réaliser son rêve d'enfant. Eric Di Meco a d'ailleurs prédit du lourd pour le champion du monde 2018 chez les Merengue.

Kylian Mbappé au PSG, c’est terminé. Le capitaine de l’équipe de France a annoncé son départ il y a quelques jours. Le champion du monde 2018 ne prolongera pas et sera donc libre de tout contrat à partir du 30 juin prochain. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Liverpool et Manchester United étaient passés à l’action pour sa signature. Mais le natif de Bondy a opté pour une autre destination.

Mercato : Le PSG disparaît, le geste fort de Kylian Mbappé ! https://t.co/vqyhtVc1Pr pic.twitter.com/cLxWU5ivJq — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Mbappé arrive au Real Madrid

En effet, Kylian Mbappé va évoluer au Real Madrid la saison prochaine. Après sept ans d’attente, Florentino Pérez voit enfin l’international français débarquer dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Si certains y voient un problème puisque l’attaquant de 25 ans rejoindra un vestiaire où les égos sont importants, Eric Di Meco estime que Kylian Mbappé va cartonner au Real Madrid.

«Il va mettre beaucoup de buts»