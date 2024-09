Mbappé - PSG : Un pacte secret est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG et Kylian Mbappé vont encore se croiser, mais devant les tribunaux vraisemblablement. Jugé coupable par la commission juridique de la LFP, le club parisien a fait savoir qu'il ne verserait pas la somme de 55M€ réclamée par son ancien joueur. Pour justifier sa décision, la formation s'appuie sur un accord oral passé en août 2023 et dont l'existence a été confirmée par Daniel Riolo.

Le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé reste entier. Ce n’est pas dans les prochains jours que les deux parties trouveront un accord puisque le club parisien a fait savoir qu’il ne verserait pas les 55M€ réclamés par son ancien joueur au titre de salaires impayés, alors même que la commission juridique de la LFP lui avait demandé de le faire. Les deux parties devraient donc se retrouver, devant le conseil des prud’hommes.

Les deux parties vont se retrouver devant les tribunaux

Le tribunal statuera sur cette affaire dans laquelle deux versions s’affrontent. Le PSG s’appuie sur un accord oral conclu durant l’été 2023. Mbappé avait promis de renoncer à une forte somme en cas de départ libre, ce qu’il s’est produit. Ce gentleman agreement a, plus ou moins, été confirmé par Daniel Riolo sur RMC.

« Je crois qu’il y a eu ce fameux contrat oral »

« Je crois qu’il y a eu l’accord, moi j’y crois. D’ailleurs Mbappé, on trouve facilement des phrases de sa part en disant on s’est mis d’accord. Je crois qu’il y a eu ce fameux contrat oral. Il y a eu un accord verbal, il y a eu la guerre. Au terme de cette guerre, Mbappé déclare la guerre, il ne veut pas de conciliation. Et maintenant, ça va se jouer à l’image et le PSG va tout faire pour ruiner l’image de Mbappé. Que le droit s’exprime, moi au fond je m’en fous; Maintenant, Mbappé va faire sa carrière au Real et ça ne retirera rien à l’essentiel, le PSG a un président 100% incompétent. Ça ne changera jamais » a-t-il confié durant l’After Foot. Si l’entourage du joueur ne nie pas cet accord, il annonce qu’il n’a jamais été signé et a été rendu caduc après sa mise à l’écart durant l’été 2023.