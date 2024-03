Mbappé - PSG : Il confirme son départ au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Son départ du PSG pour l'été prochain étant désormais acté, Kylian Mbappé affole désormais la presse espagnole qui s'attend déjà à son arrivée libre du côté du Real Madrid. Et Javier Tebas, le patron de La Liga, confirme plus que jamais cette tendance pour la star du PSG et estime même que le transfert a 99% de chances d'aboutir en faveur du Real.

C'est bientôt la fin pour Kylian Mbappé au PSG ! L'attaquant de 25 ans, qui arrivera au terme de son contrat en fin de saison, avait indiqué mi-février aux dirigeants parisiens ainsi qu'à ses coéquipiers qu'il ne prolongerait pas, et il partira donc libre au mois de juin. Mbappé semble d'ailleurs promis à une arrivée au Real Madrid, qui le courtise depuis de nombreuses années et semble enfin toucher au but dans cet objectif de longue date. D'ailleurs, Javier Tebas ne cesse de vendre la mèche au sujet de l'attaquant du PSG...

Tebas attend Mbappé en Liga

Fin février déjà, dans un entretien accordé à L'EQUIPE , le patron de La Liga avait évalué la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid avec une très forte probabilité : « Sachant qu'il quitte le PSG, il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c'est d'ores et déjà signé », indiquait Tebas. Et dans une nouvelle interview pour Movistar dimanche, il a confirmé cette tendance pour le numéro 7 du PSG.

« Le seul qui a la capacité économique et financière, c'est le Real »