Mbappé – PSG : Il annonce la date de son départ

Depuis lundi soir, Kylian Mbappé est au cœur de la tempête. Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG d'une saison supplémentaire, le joueur de 24 ans se retrouve acculé, notamment par sa direction, qui pense à le vendre dès cet été. A en croire le président de la Liga, Javier Tebas, ce serait le scénario le plus probable.

Pour Kylian Mbappé, les derniers jours n'ont pas été de tout repos. Depuis lundi soir, le joueur français est au cœur de l'actualité, suite à sa décision de ne pas activer l'option lui permettant de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le PSG. Selon plusieurs sources, la formation parisienne penserait à le vendre dès cet été pour récupérer des indemnités de transfert et éviter de le voir partir libre l'année prochaine. Mais de son côté, Mbappé a bien l'intention d'honorer son contrat jusqu'au bout.

PSG : Mbappé déclenche une guerre inattendue https://t.co/ky0UbX2EJX pic.twitter.com/kRIjPaJPfR — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Mbappé se lâche en conférence de presse

« Sur ma carrière, aujourd’hui, en juin 2023, le président n’a aucune influence. Comme j’ai déjà dit, il souhaite que je reste à Paris mais mon objectif est de rester, donc je pense qu’on est sur la même longueur d’onde » a lâché Mbappé en conférence de presse ce jeudi. En Espagne, cette décision a relancé le feuilleton autour de son avenir. Certains espèrent le voir au Real Madrid la saison prochaine comme Javier Tebas, président de la Liga.

« Je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison »