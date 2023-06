Mbappé vend la mèche en privé, le PSG fixé pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’un nouveau feuilleton après sa décision de ne pas lever l’option présente dans son bail lui permettant de prolonger une saison supplémentaire, de quoi placer le PSG dans l’embarras, prêt à s’en séparer dès cet été. Néanmoins, l’international français n’a pas l’intention de plier bagage, une position assumée en privé.

Une fois encore, le PSG se retrouve dans une situation bien particulière avec Kylian Mbappé. Une année après l’annonce de son nouveau contrat, l’international français fait de nouveau parler de lui en refusant de lever l’option pour demeurer une année supplémentaire près du Parc des Princes. En clair, Kylian Mbappé redeviendra maître de son destin à partir du 1er janvier 2024, libre de s’engager avec le club de son choix en vue du prochain exercice. Un scénario que ne souhaitent pas les dirigeants du PSG, disposés à boucler le transfert de leur star dès cet été afin de mettre la main sur une indemnité de transfert.

🇫🇷 Kylian Mbappé pourrait être accompagné d’autres vainqueurs du Mondial aux #JO2024• Lloris et Varane apparaissent comme des candidats possibles 👉🏼 Ils rejoindraient alors la maigre liste des champions du monde ayant fait les Jeux@le10sport ⬇️https://t.co/AFuveSSw2W — Bernard Colas (@BernardCls) June 15, 2023

« Mon objectif est de continuer au club »

Mais malgré sa position, Kylian Mbappé ne compte pas plier bagage dans les prochaines semaines et l’a répété ce jeudi, au cours d’une conférence de presse forcément très attendue avec l’équipe de France. « J'ai déjà répondu à cette question. Mon objectif est de continuer au club, de rester au PSG. Je suis prêt à revenir à la reprise , a-t-il expliqué, tout en répondant aux critiques dont il pouvait faire l’objet. Il n'y a rien à expliquer. J'accepte tout. Les gens peuvent critiquer. Ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants de ce projet. Je sais ce que je fais et le principal c'est ça. »

Mbappé l’a répété à Campos