Malaise en interne, l’OM annonce un gros départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En froid avec Pablo Longoria, Stéphane Tessier ne va pas prolonger son passage à l’Olympique de Marseille. Le départ du directeur général faut peu de doute après la sortie du président phocéen ce mercredi dans les colonnes de La Provence, jugeant important de voir tous les acteurs du club tirer « dans le même sens ».

Entre Pablo Longoria et Stéphane Tessier, c’est loin d’être l’amour fou et on voyait mal les deux hommes enchaîner une saison supplémentaire dans ces conditions. Alors que le président de l’OM, un temps hésitant sur son avenir dans la cité phocéenne, va bien rester à son poste, c’est finalement le directeur général qui s’apprête à plier bagage. Ce que n’a pas caché Pablo Longoria dans un entretien accordé à La Provence .

Vente OM - Arabie Saoudite : L'annonce de McCourt qui va rendre fous les Marseillais https://t.co/9QJ11Y41eX pic.twitter.com/QLrUiPQG0W — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« C’est très important que tout le monde tire dans le même sens »

« Avant tout, je tiens à remercier Stéphane pour le travail qu’il a accompli. Il a été un membre clé de nombreux changements qu’il y a eus dans le club. C’est la réalité. Au moment où nous avons réfléchi au futur, au prochain palier à franchir, nous avons analysé les choses positives et les erreurs. C’est très important que tout le monde tire dans le même sens », a confié Longoria en réponse à une question sur le départ de Stéphane Tessier.

« Le clan McCourt n’a jamais apprécié Stéphane Tessier »