Mercato : Ces 5 entraîneurs annoncés à l’OM

Arnaud De Kanel

Comme prévu, Jean-Louis Gasset a décidé de mettre un terme à sa carrière après un début d'année 2024 éprouvant pour lui entre l'échec à la CAN et son arrivée à l'OM dans un contexte bouillant. Sa mission est terminée et le club phocéen lui cherche donc un successeur. Les pistes se multiplient avec pas moins de 5 noms qui reviennent avec insistance.

Le temps passe et l'OM n'a toujours pas bouclé la venue de son nouvel entraineur alors que Pablo Longoria souhaitait le voir venir en fin de semaine dernière. Sans Coupe d'Europe, le club phocéen paye un certain manque d'attractivité et cela complique les choses. Néanmoins, les dirigeants ont des idées avec 5 profils bien précis.



Les deux priorités de l'OM

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Pablo Longoria avait fait de Paulo Fonseca sa priorité absolue. Problème, le coach portugais est courtisé par le Milan AC et il est très emballé à l'idée de coacher le club italien. Alors, depuis lundi particulièrement, les dirigeants olympiens sont passés à la vitesse supérieure pour Sergio Conceiçao. Le Portugais devrait quitter le FC Porto et l'OM tenterait le tout pour le tout afin de le convaincre. « Je peux juste dire que c’est un grand entraîneur qui est sous contrat avec un autre club et nous respectons cela. Je ne peux pas faire d’autre commentaire », a confié Pablo Longoria pour La Provence ce mercredi, confirmant à demi-mots qu'il s'agissait bien de Conceiçao.

Beye, Haise, Galtier...

Or, l'OM a d'autres solutions de repli à commencer par Franck Haise. Mais encore une fois, le coach du RC Lens ne devrait pas venir puisqu'il va s'engager avec l'OGC Nice. Parti du Red Star, Habib Beye est à la recherche d'un nouveau challenge et il figure dans les petits papiers de l'OM même s'il est loin d'être le premier choix, au même titre que Christophe Galtier.