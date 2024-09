L’OM l’appelle, un transfert est possible pour l’avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OM s’est renforcé en défense centrale avec les arrivées de Lilian Brassier de Derek Cornelius. Un secteur de jeu pour lequel le club phocéen a également pensé à Wesley Fofana, originaire de la cité phocéenne et aujourd’hui à Chelsea. Sollicité par Mehdi Benatia, le Français a toutefois dit non à l’OM dans l’instant T. Mais voilà qu’à l’avenir, la porte resterait ouverte…

A 23 ans, Wesley Fofana fait partie de ces cracks issus de la région marseillaise qui ont échappé à l’OM. Parti en 2015 pour rejoindre le centre de formation de l’ASSE, le défenseur central a explosé chez les Verts avant de partir pour l’Angleterre, à Leicester et désormais à Chelsea. Mais l’OM reste dans un coin de la tête de Fofana. Faut-il alors envisager un futur transfert de l’international français à Marseille ?

Benatia appelle Fofana

Voilà qu’un coup a été tenté cet été par l’OM. En effet, pour Free, Wesley Fofana a révélé avoir reçu un appel de Mehdi Benatia. « J’ai eu un appel qui m’a touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. Et c’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club », a expliqué le joueur de Chelsea, qui a donc préféré rester chez les Blues.

« L’Olympique de Marseille, on verra un jour »

Malgré tout, cela ne serait pas terminé entre l’OM et Wesley Fofana. L’international français a ajouté : « Et après, l’Olympique de Marseille, on verra un jour. J’ai encore un contrat jusqu’en 2029. On verra bien après ça. Je ne me suis jamais caché. C’est ma ville, c’est mon club, je suis supporter de l’Olympique de Marseille. Après, on verra bien. Si ça se trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille et si ça se trouve toute ma carrière je pourrais la faire à Chelsea. Donc on verra bien ».