Mercato : Le Real Madrid au cœur d’une bataille à 100M€ ?

Alexis Brunet

Cet été, le départ de Nacho n’a pas été compensé du côté du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes voulaient faire venir Leny Yoro, mais le Français a finalement rejoint Manchester United. Les Merengue cherchent donc à faire signer un nouveau central et l’heureux élu pourrait être Vitor Reis. Mais pour s’offrir le Brésilien, la Casa Blanca pourrait bien devoir débourser la somme de 100M€.

Leny Yoro a été au centre du mercato cet été. Après une brillante saison avec le LOSC, le Français était courtisé par plusieurs grands clubs européens. Le Real Madrid, le PSG et Manchester United se sont affrontés et c’est la formation anglaise qui a obtenu le dernier mot.

Le Real Madrid veut Vitor Reis pour sa défense centrale

Avec l’échec du dossier Leny Yoro, le Real Madrid n’a donc pas réussi à remplacer Nacho, qui a fait le choix de s’engager en Arabie saoudite cet été. Les Madrilènes vont donc être obligés de s’activer et d’après les informations de Sport, Vitor Reis serait dans le viseur du club espagnol. Ce dernier évolue du côté de Palmeiras et il n’est âgé que de 18 ans. Il fait partie des centraux les plus prometteurs d’Amérique du Sud.

Palmeiras a fixé le prix de Vitor Reis à 100M€

Mais s’il veut s’offrir Vitor Reis, le Real Madrid pourrait débourser une petite fortune. En effet, Palmeiras aurait fixé le prix de son joueur à 100M€. Une somme très élevée, puisque Leny Yoro avait lui rejoint Manchester United, pour 70M€ bonus compris. Sport précise d’ailleurs que certaines formations de Premier League auraient également Vitor Reis dans leur viseur.