Mbappé - PSG : Le Qatar avait trois occasions pour éviter le naufrage !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a fini par quitter le PSG libre au terme de son contrat en juillet dernier après refusé de prolonger dans la capitale. Pourtant, à trois reprises ces dernières années, les propriétaires qataris du PSG auraient pu toucher une fortune en vendant l'attaquant français qui a fait l'objet de plusieurs offres XXL à l'étranger. Explications.

Le PSG peut décidément avoir d'énormes regrets après avoir vu Kylian Mbappé s'en aller libre cet été ! L'EQUIPE consacre un papier dans ses colonnes du jour sur les coulisses croustillants du mercato estival 2022 au cours duquel l'attaquant français a été une véritable attraction. Après sa prolongation jusqu'en 2024 actée au mois de mai, Mbappé avait rapidement rebroussé chemin et réclamé son départ du PSG en raison des promesses non-tenus sur le recrutement, puisque le club lui aurait notamment promis les signatures de Lewandowski et Bernardo Silva. Liverpool aurait alors débarqué dans le dossier en formulant une offre de 200M€ au PSG qui, de son côté, a recalé le club anglais en réclamant le double de cette somme.

Le Real Madrid proposait 200M€ en 2021

Mais un an auparavant déjà, en 2021, le PSG avait déjà l'opportunité de récupérer une fortune grâce à Kylian Mbappé. Le Real Madrid était déjà fortement attiré par son profil et a même proposé jusqu'à 200M€ pour son transfert. Une information confirmée par Florentino Pérez lui-même quelques mois plus tard, sur les ondes de Radio Marca : « Nous devons remplir nos contrats et nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs joueurs. Mais vous devez être en mesure de les payer. Maintenant, vous leur donnez 200 millions, et ils ne vendent pas. Quand les joueurs terminent leurs contrats, c'est mieux, mais pour l'instant, il y a une folie de clubs liés aux États et qui ne vous vendent pas les joueurs », expliquait le président du Real Madrid.

Al-Hilal a tenté un transfert historique

Kylian Mbappé aurait même pu écraser le record de Neymar (222M€) et devenir le joueur le plus cher de toute l'histoire du mercato ! Durant l'été 2023, au mois de juillet plus précisément, le journaliste Fabrizio Romano révélait une offre colossale de 300M€ en provenance de l'écurie saoudienne d'Al-Hilal pour Kylian Mbappé. Le PSG, conscient que sa star ne prolongerait pas son contrat qui arrivait à expiration un an plus tard, avait d'ailleurs accepté cette proposition, mais c'est le refus de Mbappé qui a tout fait capoter. Une information d'ailleurs confirmée dans L'EQUIPE du jour par une source interne du PSG : « Après 2022, la seule offre sérieuse est arrivée d'Arabie saoudite et a été acceptée par le club », indique ce membre du club parisien. Mais le PSG n'a finalement jamais réussi à vendre Mbappé, qui s'en est allé libre cet été.