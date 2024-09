OM : Cet attaquant se lâche après son transfert

Amadou Diawara

Pour venir épauler Elye Wahi à la pointe de l'attaque de l'OM, Pablo Longoria a décidé de miser sur Neal Maupay. En effet, le buteur de 28 ans s'est engagé en faveur du club phocéen, arrivant en provenance d'Everton. Interrogé peu après sa signature à l'OM, Neal Maupay a fait passer un message fort sur ses premiers pas à Marseille.

Orphelin de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a bouclé la signature d'Elye Wahi pour le remplacer numériquement. En plus du crack de 21 ans, le club emmené par Roberto De Zerbi a recruté un deuxième avant-centre : Neal Maupay.

Neal Maupay a signé à l'OM

Pour épauler Elye Wahi en pointe, la direction de l'OM s'est attaquée à Neal Maupay. En effet, Pablo Longoria a officialisé le prêt du buteur d'Everton, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec les Toffees. A peine arrivé à Marseille, Neal Maupay se sent déjà comme un poisson dans l'eau, comme il l'a reconnu lui-même.

«Ça se passe très bien»

« Comment ça se passe depuis mon arrivée ? Ça se passe très bien. C’était une période un peu spéciale avec la trêve internationale, donc on a eu quelques jours de repos après le match de Toulouse. Mais là, ça fait plusieurs jours qu’on s’entraîne. On a un effectif un peu limité forcément, avec les joueurs qui sont avec leur équipe nationale. Mais ça se passe bien, il fait beau, il fait chaud, on travaille dur et on se prépare. Je n’ai pas à me plaindre », a confié Neal Maupay (28 ans) lors d'un entretien accordé à Maritima.