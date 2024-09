Mercato - OM : Un transfert bouclé grâce à Guendouzi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti à la Lazio l’année dernière, Mattéo Guendouzi a vu un autre joueur de l’OM le rejoindre cet été en la personne de Samuel Gigot, prêté avec obligation d’achat. Comme l’a révélé le défenseur de 30 ans en conférence de presse, il a échangé avec l’international français avant son transfert, même s’il était déjà convaincu.

À contre-cœur, Samuel Gigot a quitté l’OM lors du dernier mercato estival. À un an de la fin de son contrat, le défenseur âgé de 30 ans n’entrait pas dans les plans du club et de Roberto De Zerbi. Poussé vers la sortie tout au long de l’été, il a fini par prendre la direction de la Lazio, où il a été prêté avec obligation d’achat.

« Je pense qu'il s'est renseigné auprès de son ami Guendouzi »

« Nous cherchions un défenseur avec certaines caractéristiques et nous les avons trouvées chez Gigot », a déclaré Angelo Fabiani, directeur sportif de la Lazio, ce mercredi lors de la présentation de Samuel Gigot. « Il n'a pas été facile de le faire venir à la Lazio parce qu'il avait beaucoup d'autres demandes, puis je pense qu'il s'est renseigné auprès de son ami Guendouzi et qu'il a commencé à y réfléchir sérieusement. Il a également refusé d'autres équipes italiennes qui jouent maintenant en Ligue des champions. En tant que club, nous avons immédiatement compris que c'était un gars qui cherchait un projet et un programme où il pourrait travailler confortablement. Nous le remercions et lui souhaitons la bienvenue. »

« Il n'a pas eu besoin de me convaincre, j'avais juste besoin d'un coup de pouce »

Au moment de prendre la parole, Samuel Gigot a confirmé avoir échangé avec Mattéo Guendouzi, même si son choix était quasiment fait : « Avec Guendouzi, j'ai beaucoup parlé, surtout ces derniers jours. Il n'a pas eu besoin de me convaincre, j'avais juste besoin d'un coup de pouce. À l'OM, nous avons tous appris qu'il fallait tout donner et c'est ce que nous ferons ici aussi. Je peux jouer avec n'importe qui en défense, j'ai vu que les défenseurs centraux sont très bons », a-t-il confié, dans des propos relayés par LaLazioSiamoNoi.it.