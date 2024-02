L’OM annonce déjà un couac avec ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l'OM, le jeune attaquant camerounais Faris Moumbagna devrait avoir un rôle important à jouer dans cette deuxième partie de saison, surtout avec le départ de Vitinha. Mais En attendant, Gennaro Gattuso a surtout constaté un surpoids chez sa nouvelle recrue, et l'entraîneur italien de l'OM n'a pas manqué de le faire savoir.

Ç'a bougé dans le secteur offensif de l'OM cet hiver ! Vitinha est parti en direction du Genoa dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat de 25M€, et au préalable, le recrutement de Faris Moumbagna avait été bouclé par le club phocéen. Arrivé en provenance du FK Bodø/Glimt, en Norvège, l'attaquant camerounais de 23 ans a coûté pas moins de 8M€ à l'OM. Et Gennaro Gattuso a déjà un souci avec Moumbagna...

Gattuso annonce un coup dur à l'OM https://t.co/cDfFr57FB3 pic.twitter.com/YesScQiIvp — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

« Il faut qu'il perde du poids »

Interrogé en conférence de presse vendredi, l'entraîneur italien de l'OM a révélé un surpoids chez son nouvel attaquant : « Il est très fort physiquement, après il le sait, il faut qu'il perde un peu de poids, qu'il sèche un peu, il peut avoir un impact au niveau physique. Je pense vraiment que ça peut être un joueur dangereux pour l'adversaire, qui nous apporte de la profondeur, de la verticalité, et donc un joueur important pour nous », lâche Gattuso au sujet de Faris Moumbagna, qui a donc une première mission à l'OM : maigrir.

« Un mec costaud qui aime les duels »