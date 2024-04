L'OM a choisi son prochain entraîneur, une condition est fixée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a commencé à se pencher sur la succession de Jean-Louis Gasset, dont l'aventure devrait prendre fin à l'issue de cette saison. Deux noms seraient en tête de liste : Christophe Galtier et Paulo Fonseca. Comme annoncé par le 10Sport.com, le coach du LOSC devrait changer d'air dans les prochaines semaines à moins d'une qualification en Ligue des champions.

Jean-Louis Gasset espère qualifier l'OM pour une compétition européenne. Peu importe le résultat, le technicien envisage de quitter la cité phocéenne à la fin de la saison. Pour le remplacer, le club phocéen penserait à Christophe Galtier, mais aussi à Paulo Fonseca, déjà contacté l'année dernière. Comme annoncé par le 10Sport.com, le Portugais se prépare à quitter le LOSC, même si Olivier Létang veut croire à un miracle.

Mercato : Ignoré, il claque la porte de l’OM https://t.co/wQEMdtxXBS pic.twitter.com/338cMlsq6p — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Le LOSC fait le point sur l'avenir de Fonseca

« Avec Paulo, on se parle tous les jours, on a déjà parlé de ça. On s’est dit les choses. Il y a quelques semaines, j’avais évoqué l’avenir dans un entretien en disant que c’est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. On prépare la saison prochaine mais on ne veut pas en parler, pas encore. Je ne veux pas parler des cas individuels. On s’est fixé des objectifs, restons concentrés là-dessus » avait confié le président lillois au micro de RMC il y a quelques jours.

« On va redescendre d'un étage »