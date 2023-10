Le RC Lens annonce l’arrivée d’un ancien du PSG

Hugo Chirossel

Le mercato estival a provoqué des changements en interne au RC Lens. La gestion de Grégory Thil a été remise en question et il pourrait même quitter le club prochainement. Dans le même temps, les Sang et Or ont officialisé ce jeudi l’arrivée de Frédéric Hébert dans son organigramme. Passé notamment par le PSG, il est désormais le nouveau coordinateur sportif du club.

Remplaçant de Florent Ghisolfi parti à l’OGC Nice, Grégory Thil n’a pas vraiment convaincu lors du dernier mercato estival. Arnaud Pouille a été contraint de reprendre la main dans les dernières semaines du marché des transferts. Ce qui a donné lieu à une réorganisation de l’organigramme du RC Lens. Comme attendu ces dernières semaines, les Sang et Or se sont attachés les services de Frédéric Hébert, dont l’arrivée a été officialisée ce jeudi et qui sera sous la responsabilité de Franck Haise.

Frédéric Hébert nouveau coordinateur sportif du RC Lens

« Après avoir mis à profit la période post-mercato pour dresser un bilan de sa structuration sur le volet sportif, le Racing Club de Lens annonce modifier son fonctionnement. Désireux de tendre vers un modèle plus agile et opérant, le club artésien a décidé de nommer un coordinateur sportif en la personne de Frédéric Hébert », a déclaré le RC Lens via un communiqué.

«Il aura pour mission d’apporter du liant dans le recrutement et de veiller à l’unité du projet sportif»