Le PSG va signer un joueur «incroyable», Luis Enrique est aux anges

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse en marge de la rencontre face à Montpellier, Luis Enrique a été interrogé sur la montée en puissance de Warren Zaïre-Emery. A seulement 17 ans, le milieu de terrain ne cesse d'impressionner son entraîneur, mais aussi ses dirigeants. Selon nos informations, il devrait vite être récompensé en signant un nouveau contrat avec son club formateur.

La prochaine signature du PSG, c'est lui ! Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien est sur le point de prolonger le contrat de Warren Zaïre-Emery. La direction souhaite sécuriser son avenir au plus vite après son début de saison canon. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a rendu hommage à Zaïre-Emery, décrit comme un exemple.

Mbappé a un nouveau projet, il déballe tout https://t.co/TE2Wc8g0kY pic.twitter.com/b2VCQ0LXYi — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Luis Enrique s'enflamme pour sa pépite

« Warren est un exemple pour tous les joueurs qui veulent être professionnels. Et pas seulement pour la belle partie des choses que tout le monde voit, pas seulement le jour des matchs mais aussi tous les jours. Par son travail sur les machines, son travail à l'entraînement, son travail quotidien, sa préparation personnelle au niveau académique aussi avec ses études avec les professeurs en-dehors des horaires d'entrainement. Ce n'est pas normal pour un garçon de 17 ans d'avoir ce planning-là et c'est un véritable exemple sur le terrain et en-dehors. On doit avoir un exemple à suivre dans les clubs que ce soit au PSG ou dans n'importe quelle équipe » a lâché l'entraîneur du PSG. Selon Luis Enrique, Zaïre-Emery présente toutes les qualités pour s'imposer en équipe de France.

Luis Enrique interpelle Deschamps pour Zaïre-Emery